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12.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Çikolataya özel proje

Magnum, kakaonun sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesinin önemine dikkat çekmek için özel bir projeye imza attı.

Çikolataya özel proje

Kezban Arca Batıbeki, Ali Elmacı ve Ardan Özmenoğlu iş birliğiyle hazırlanan etkinlik, canlı sanat performansıyla renklendi. 2059 yılında çikolatanın olmadığı bir dünyadaki Magnum’u hayal ederek, üzerinde çikolata kaplaması olmayan bir dondurmanın yaratıldığı organizasyonda, sanatçıların çikolatadan tasarladığı heykeller, katılımcıların beğenisini kazandı.

12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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