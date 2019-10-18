Cilt bakım tüyoları

İsveç markası Foreo’nun, uygulama kontrollü yüz temizleme ve sıkılaştırıcı masaj cihazı Luna 3, Karaköy’deki bir mekanda tanıtıldı. Makyaj sanatçısı Melis İlkkılıç’ın verdiği bilgilerle başlayan davette ünlü isimler, cihazı deneme imkanı buldu. Jale Balcı, Gonca Vuslateri ve Hazal Emre’nin de aralarında bulunduğu konuklar, ayrıca uzmanlar eşliğinde özel bakım yöntemleri konusunda da bilgi sahibi oldu.



