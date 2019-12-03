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03.12.2019 - 07:50 |

‘Cilt temizliği rutin olmalı’

Raffles SPA, cilt bakım markası Biologique Recherce ile yaptığı iş birliğini, özel bir davetle duyurdu.

‘Cilt temizliği rutin olmalı’

Raffles SPA, cilt bakım markası Biologique Recherce ile yaptığı iş birliğini, özel bir davetle duyurdu. Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide, Biologique Recherce Başkanı Rupert Schmid ve Dr. Phillipe Allouch, konuklara cilt bakım sırlarını aktardı. Allouch, “Sadece ürünler değil; yedikleriniz, içtikleriniz, yaşadığınız stres ve hava koşulları da cildinizi etkileyen faktörler arasındadır. Cilt temizliği günlük bir rutin haline getirilmelidir” dedi. Söyleşi sonrası konuklar, cilt analizi de yaptırdı. Organizasyona; Şirin Yalçın, Rosella Karabacak, Özlem Zehebi, Aslı Hatemi, İdil Lüleci, Özlem Salur, Semiha Turhan ve Dilek Avşar katıldı.

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