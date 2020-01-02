‘Cinayetler son bulsun’

Tarkan, 2020 yılı mesajını Instagram’dan verdi. Megastar, “Dilerim, insanlık için farkındalık ve gerçeklere uyanış senesi olur. Dünyada nefret, öfke, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık gibi duyguların yerini barış, sevgi, hoşgörü, anlayış ve dayanışma alır. Eşitsizlikler, haksızlıklar, adaletsizlikler, açlık ve yoksulluklar azalır. Çocuk ile kadınlara yönelik şiddet, cinayet ve her türlü kötülük son bulsun” notunu düştü.