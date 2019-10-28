Çıplaklar perde açtı

Cansel Elçin, Reha Özcan ve Alican Altun’un başrollerinde olduğu ‘Çıplak Vatandaşlar’, Kozmonot desteğiyle seyirci karşısına çıktı. 30 Ekim ‘de Uniq Hall sahnesinde olacak oyunu izlemeye gelen isimler arasında Kadir Doğulu, Selma Ergeç, Erdil-Begüm Yaşaroğlu ve Rabia Yaman vardı. Çok yoğun bir dönemden geçtiğini söyleyen Doğulu, “Neslihan (Atagül) yoğun olduğu için bugün gelemedi, ben de setten çıkıp geldim” dedi.