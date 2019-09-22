Clarkson ekrana dönüyor!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, kendi adını taşıyan bir gündüz şovuyla ekrana döneceğini açıkladı. Clarkson, başta program tekliflerini kabul etmediğini ama eşi Brandon Blackstock’un kendisini ikna ettiğini anlatarak, “Bulunduğumuz zamanda fazla negatiflik ve bölünme var. Bense insanları bir araya getirmeye çalışıyorum. Şovumun da bu şekilde olmasını istiyorum” dedi. Program, NBC’de yayınlanacak.