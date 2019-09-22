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HaberlerCaddeClarkson ekrana dönüyor!
22.09.2019 - 07:50 |

Clarkson ekrana dönüyor!

Kelly Clarkson, geçtiğimiz hafta Ellen DeGeneres’in sunduğu programa konuk oldu.

Clarkson ekrana dönüyor!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, kendi adını taşıyan bir gündüz şovuyla ekrana döneceğini açıkladı. Clarkson, başta program tekliflerini kabul etmediğini ama eşi Brandon Blackstock’un kendisini ikna ettiğini anlatarak, “Bulunduğumuz zamanda fazla negatiflik ve bölünme var. Bense insanları bir araya getirmeye çalışıyorum. Şovumun da bu şekilde olmasını istiyorum” dedi. Program, NBC’de yayınlanacak.

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