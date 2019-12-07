'Çocuğumu kimseye bırakmam' diyen Sedat Doğan, Türkiye'ye dönüyor

Fotoğrafçı Sedat Doğan, Işın Karaca’yla evliliğinden olan kızı Mia’ya yeniden soyadını vermek ve babalık haklarını geri alabilmek için dava açacak: Kimse çocuğumu benden kaçıramaz. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Soyadını değiştirseler de Mia’nın babası olduğum gerçeğini değiştiremezler.

Işın Karaca, kızının yaşadığı korkuyu canlı yayında anlatmış, Mia'nın 'Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne?' dediğini belirtmişti.