MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri 'Çocuğumu kimseye bırakmam' diyen Sedat Doğan, Türkiye'ye dönüyor
07.12.2019 - 10:38 |

'Çocuğumu kimseye bırakmam' diyen Sedat Doğan, Türkiye'ye dönüyor

Dolandırıcılık iddiası nedeniyle yurt dışına giden ve yaklaşık üç yıldır Brezilya’da yaşayan Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, bugün İstambul'a dönüyor.

'Çocuğumu kimseye bırakmam' diyen Sedat Doğan, Türkiye'ye dönüyor

Fotoğrafçı Sedat Doğan, Işın Karaca’yla evliliğinden olan kızı Mia’ya yeniden soyadını vermek ve babalık haklarını geri alabilmek için dava açacak: Kimse çocuğumu benden kaçıramaz. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Soyadını değiştirseler de Mia’nın babası olduğum gerçeğini değiştiremezler.

Işın Karaca, kızının yaşadığı korkuyu canlı yayında anlatmış, Mia'nın 'Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne?' dediğini belirtmişti.

    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara'da Candan Erçetin rüzgarı

    Ankara'da Candan Erçetin rüzgarı

    Cansel Erçin 220 bin TL'lik davayı kazandı

    Cansel Erçin 220 bin TL'lik davayı kazandı

    Üç kuşak bir arada

    Üç kuşak bir arada

    Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

    Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

    Sıradaki Haber