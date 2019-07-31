'Çocuk düet istemiş arkadaşlar, striptiz değil'

Milliyet Cadde yazarı Nazlı Mengi bugünkü köşesinde Hadise ve Ebru Polat'ın çok konuşulan danslarıyla ilgili yorumda bulundu.

İşte Nazlı Mengi'nin 'Sakin Şampiyon' başlıklı o yazısı:

Reynmen’in düet yapacak kadın şarkıcı aradığını duyurmasından sonra bazı popçuların seksi danslar eşliğinde sosyal medyada paylaştığı videoları, şaşkınlık ve gülmekle ağlamak arasında kaldığım hafif bir dehşet içinde izledim! Gerçekten bazı şeylerin ayarını hiç tutturamayanlar var aramızda... Çocuk düet yapmak istemiş arkadaşlar, striptiz değil, bir sakin olun! Yine başkaları adına utandık güzel memleketimde, ne diyeyim!















