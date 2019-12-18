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18.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Çocuk istiyor

Hande Soral, çocuk istediğini belirtti.

Çocuk istiyor

Hande Soral, çocuk istediğini belirtti. İki yıl önce İsmail Demirci’yle evlenen oyuncu, “İnşallah olur. Gerçi Allah karar veriyor” dedi. Yoğunluk nedeniyle eşiyle görüşemediği için dert yanan Soral, “Ben gidiyorum, o geliyor. Görüşmeye çalışıyoruz ama zor oluyor” diye konuştu. 

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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