Çocuk istiyor

Hande Soral, çocuk istediğini belirtti. İki yıl önce İsmail Demirci’yle evlenen oyuncu, “İnşallah olur. Gerçi Allah karar veriyor” dedi. Yoğunluk nedeniyle eşiyle görüşemediği için dert yanan Soral, “Ben gidiyorum, o geliyor. Görüşmeye çalışıyoruz ama zor oluyor” diye konuştu.