MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çocuklar için buluştular
14.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Çocuklar için buluştular

Turizm, eğitim ve toplumu ilgilendiren pek çok konuda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Projehane, anaokulları için Beykoz Kundura Fabrikası’nda ‘Yıldızların Altında’ adında özel bir gece düzenledi.

Çocuklar için buluştular

Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu derneğin organizasyonuna, 50 ünlü isim katıldı. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı.

Çocuklar için buluştular

Çocuklar için buluştular

Pınar Kalem’in çizdiği tablo 100 bin TL’ye Ümit İnanç tarafından satın alındı.

14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elindeki dosya dikkat çekti

Elindeki dosya dikkat çekti

Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

Sıradaki Haber