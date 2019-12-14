14.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Çocuklar için buluştular
Turizm, eğitim ve toplumu ilgilendiren pek çok konuda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Projehane, anaokulları için Beykoz Kundura Fabrikası’nda ‘Yıldızların Altında’ adında özel bir gece düzenledi.
Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu derneğin organizasyonuna, 50 ünlü isim katıldı. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı.
Pınar Kalem’in çizdiği tablo 100 bin TL’ye Ümit İnanç tarafından satın alındı.