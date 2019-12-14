Çocuklar için buluştular

Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu derneğin organizasyonuna, 50 ünlü isim katıldı. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı.

Pınar Kalem’in çizdiği tablo 100 bin TL’ye Ümit İnanç tarafından satın alındı.