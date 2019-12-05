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05.12.2019 - 07:50 |

Çocuklar için söylediler

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin çocuk onkoloji bölümü hastaları için hazırladığı ‘Sen İstersen’ adlı özel gecede sahne aldı.

Çocuklar için söylediler

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin çocuk onkoloji bölümü hastaları için hazırladığı ‘Sen İstersen’ adlı özel gecede sahne aldı. Feride Hilal Akın, Tuvana Türkay, Çetin Altay ve Begüm Öner gibi isimler, söyledikleri şarkılarla alkış aldı.

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