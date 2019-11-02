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02.11.2019 - 07:50 | | Lale Danışman

Çocuklar için tek yürek!

‘Kansersiz Yaşam Derneği’nin gelenekselleşen alışveriş şenliği, Four Seasons İstanbul Hotel’de ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti

Çocuklar için tek yürek!

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri, kanser hastası çocuklara umut oldu. Kansersiz Yaşam Derneği’nin, Four Seasons İstanbul Hotel’de düzenlenen geleneksel alışveriş şenliğine, Özge Özder, Bilge Kuru, Elçin Dağlaroğlu ve Esra Öztürk’ün de aralarında bulunduğu tanınmış simalar katıldı.

Çocuklar için tek yürek



Ünlü markalarla tasarımcıların standlarının yer aldığı etkinlikte, dizi oyuncuları ve Tekvando Milli Takım sporcuları, miniklerle bir araya geldi. Yeni sezon ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulan konuklar, Boğaz manzarası eşiliğinde, sohbet etme imkanı buldu.

Çocuklar için tek yürek

Çocuklar için tek yürek

Çocuklar için tek yürek

Çocuklar için tek yürek


Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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