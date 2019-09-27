Çocuklara kitap

‘Deliha’ filmiyle güzel bir çocuk kitlesi edindiğini ve heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, “Onlar için üç tane kitap kaleme aldım” dedi. ‘Eltilerin Savaşı’ projesinin çekimlerinin bittiğini de sözlerine ekleyen Özay, “Bir aksilik olmazsa, 31 Ocak’ta vizyondayız” şeklinde konuştu.