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27.09.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Çocuklara kitap

Gupse Özay, çocuk kitabı çıkaracağını açıkladı.

Çocuklara kitap

‘Deliha’ filmiyle güzel bir çocuk kitlesi edindiğini ve heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, “Onlar için üç tane kitap kaleme aldım” dedi. ‘Eltilerin Savaşı’ projesinin çekimlerinin bittiğini de sözlerine ekleyen Özay, “Bir aksilik olmazsa, 31 Ocak’ta vizyondayız” şeklinde konuştu. 

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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