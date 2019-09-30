Çocuklara özel açılış

Fransızca ve İngilizce atölyeleriyle, çocuklarla çalışmalarda fark yaratacak bir yaklaşım sunan ‘Child in Charge’, Batı Ataşehir-Uphill Towers’ta açıldı. 3-9 yaş arasına hitap eden merkezde, yurt dışı tecrübeli kadrosuyla oluşturulan atölyelerde minikler, hem eğlenceli vakit geçirecek hem de seçecekleri dilde oyunlar oynayarak, kendilerini geliştirecek. Erkan-Miray Yeşil çiftinin ev sahipliğindeki açılış davetine; Lalecan-Serap Sarı, Sinem-Ali Balkan ve Türkay-Deniz Kırımlı katıldı.