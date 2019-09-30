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30.09.2019 - 07:50 |

Çocuklara özel açılış

Fransızca ve İngilizce atölyeleriyle, çocuklarla çalışmalarda fark yaratacak bir yaklaşım sunan ‘Child in Charge’, Batı Ataşehir-Uphill Towers’ta açıldı.

Çocuklara özel açılış

Fransızca ve İngilizce atölyeleriyle, çocuklarla çalışmalarda fark yaratacak bir yaklaşım sunan ‘Child in Charge’, Batı Ataşehir-Uphill Towers’ta açıldı. 3-9 yaş arasına hitap eden merkezde, yurt dışı tecrübeli kadrosuyla oluşturulan atölyelerde minikler, hem eğlenceli vakit geçirecek hem de seçecekleri dilde oyunlar oynayarak, kendilerini geliştirecek. Erkan-Miray Yeşil çiftinin ev sahipliğindeki açılış davetine; Lalecan-Serap Sarı, Sinem-Ali Balkan ve Türkay-Deniz Kırımlı katıldı.

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
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