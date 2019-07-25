Çocukları ile tatile gidiyor

Tek başına alışverişe çıkan oyuncu-sunucu Seçkin Piriler, bir süre mağazaları dolaşıp çıkacağı tatil öncesi alışveriş yaptı.

Çocuklarının şu anda babaları ile birlikte olduğunu söyleyen Seçkin Piriler, "Önümüzdeki ay çocuklarımla beraber tatile çıkacağız kısmetse. Onlar şu anda babalarının yanındalar. Ben de çıkacağımız tatil öncesi hem onlar hem de kendim için alışverişe geldim." açıklamasında bulundu. Ayrıca yeni sezonda sürpriz bir tiyatro oyunu ile sahnelerde olacağı müjdesini de veren Piriler, tatil dönüşünde tiyatro oyunu için çalışmalara başlayacağını söyledi.