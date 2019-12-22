22.12.2019 - 07:50 |
Çocuklarıyla ‘Alice’i izledi
‘Alice’ müzikali, bu sezon da hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz akşam Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ile Kuzey de müzikali izleyerek, keyifli vakit geçirdi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.