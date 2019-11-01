'Çocukluk aşkım sınıf arkadaşımdı'

Yeğeniyle alışverişe çıkan Burcu Özberk, otomobilini beklediği sırada etrafını saran hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenci ve Arap turistlerle özçekim yapan Özberk, “Bugün geziyorum yeğenimle” dedi.

Sette ekip olarak çok eğlenip güldüklerini söyleyen oyuncu, "Biz eğlenen bir ekibiz, yönetmenden set işçilerine kadar epey eğleniyoruz set aralarında. Okuyorum yorumları bazen izleyemiyorum dışarıda işlerim olduğu için ama seyirci sevdiği işi sahiplendi. Yorumlar pozitif geliyor” şeklinde konuştu.

Özberk, senaryo gereği rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’un canlandırdığı 'Kerem Yiğiter' karakteriyle çocukluk aşkı olmalarının ortaya çıkmasıyla ilgili olarak, "Sizin çocukluk aşkınız var mıydı?” sorusuna, "Çocukken aşkım vardır illa ki. Sınıf arkadaşımdı muhtemelen, eteğimi çekip beni cimcirmiştir" yanıtını verdi.