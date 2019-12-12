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12.12.2019 - 07:50 |

‘ÇOK GÜZEL BİR EKİPLE YOLA ÇIKTIK’

Kanal D’nin 17 Aralık Salı akşamı başlayacak ‘Hekimoğlu’nun başrol oyuncuları, projelerini anlattı

‘ÇOK GÜZEL BİR EKİPLE YOLA ÇIKTIK’

Kanal D’nin tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizisi ‘Hekimoğlu’, 17 Aralık Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen ‘House M.D.’ projesinin Türkiye uyarlaması yapımın başrol oyuncularından Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban heyecanlarını paylaştı.
Okan Yalabık: “Bu serinin uyarlanacak olması çok enteresan ve ilgi çekici geldi. Önerilen rol de, seri de benim sevdiğim bir karakterdi. Günümüz TV dizilerindeki şiddeti düşününce ve bir de Dr. House’u Timuçin Esen’in oynadığını öğrenince, keyifle kabul ettim. Çok spesifik bir iş olduğu için normalin biraz daha dışında sorumluluklarımız var. İyi bir iş çıkartmaya çalışıyoruz.”

 

 

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Cadde Yazarları

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