Çok güzel hareket!

Barış Arduç, ‘Kuzgun’ dizisinin Hasköy’deki çekimlerinde verilen arada, dinlenmek yerine yakınlardaki engelli çocuklara eğitim veren okulu ziyaret etti. Her biriyle ilgilenen oyuncu, fotoğraf çektirip, miniklerle eğlenceli zaman geçirdi. Okulu gezen Arduç, öğretmenlerden bilgi almayı da ihmal etmedi.

Oyuncu, çocuklarla derse girerek, onlara eşlik etti. Bununla da yetinmeyen Arduç, oyuncak, kalem gibi çeşitli hediyeler alarak, minikleri sevindirdi. Daha sonra sete dönen Arduç’un, çocuklara ara ara ziyaret etme sözü verdiği ve yakın zamanda tekrar gideceği öğrenildi.