MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Beyza Şekerci'den Engin Hepileri'ye: Çok romantiktir
26.01.2020 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Beyza Şekerci'den Engin Hepileri'ye: Çok romantiktir

Eşi Beyza Şekerci’nin doğum gününde romantik bir paylaşım yapan Engin Hepileri, iltifatlar aldı.

Beyza Şekerci'den Engin Hepileri'ye: Çok romantiktir

Arnavutköy’de oğlu Can’la yürüyüş yapan çiftten Şekerci, “Doğum gününüzdeki hediyeniz ne oldu?” sorusuna, “Onun sürprizleri önceden planlıdır. Çok romantiktir. Nokta atışı yapmayı bilir” yanıtını verdi. Oyuncu, ikinci çocuk içinse, “Biraz büyüsün, daha işler yapacağım” dedi.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

Sıradaki Haber