Beyza Şekerci'den Engin Hepileri'ye: Çok romantiktir

Arnavutköy’de oğlu Can’la yürüyüş yapan çiftten Şekerci, “Doğum gününüzdeki hediyeniz ne oldu?” sorusuna, “Onun sürprizleri önceden planlıdır. Çok romantiktir. Nokta atışı yapmayı bilir” yanıtını verdi. Oyuncu, ikinci çocuk içinse, “Biraz büyüsün, daha işler yapacağım” dedi.



