26.01.2020 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Beyza Şekerci'den Engin Hepileri'ye: Çok romantiktir
Eşi Beyza Şekerci’nin doğum gününde romantik bir paylaşım yapan Engin Hepileri, iltifatlar aldı.
Arnavutköy’de oğlu Can’la yürüyüş yapan çiftten Şekerci, “Doğum gününüzdeki hediyeniz ne oldu?” sorusuna, “Onun sürprizleri önceden planlıdır. Çok romantiktir. Nokta atışı yapmayı bilir” yanıtını verdi. Oyuncu, ikinci çocuk içinse, “Biraz büyüsün, daha işler yapacağım” dedi.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.