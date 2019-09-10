'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı çalıntı mı?

Son günlerde sosyal medyada dönen videolarla da iyice popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının söz yazarı Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu, bunu da ispatladığını söyledi.

Fatih Bulut'un okuduğu eseri 1987 yılında cezaevinde yazdığını söyleyen Aşık Hüseyin Akan, eserin orijinal isminin 'Zalim Geceler' olduğunu, 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve TRT ile Kültür Bakanlığının desteğiyle yayınlanan 'Cono Ahmet ve Çocukları' isimli belgeselde bu eserin yer aldığını ifade etti.

Diğer eserlerini de bugün itibariyle noterden tasdiklediğini belirten Tarsuslu sanatçı Akan, “'Zalim Geceler'in bir hikayesi var. Zalim Geceler'i ben 1987 yılında 15. Kolordu askeri cezaevinde besteledim, her şeyini orada yaptım.

Aşık Hüseyin Akan, eserini izinsiz kullanıp şöhret ve para kazanan Fatih Bulut'u dava edeceğini söyledi. (İHA)