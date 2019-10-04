Çok yaratıcı Miley

ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, son günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında dünyaevine girdiği Liam Hemsworth ile haziranda ayrıldıktan hemen sonra blog yazarı Kaitlynn Carter ile birlikte olduğunu açıklayan ve geçtiğimiz günlerde ondan da ayrıldığını duyuran 26 yaşındaki müzisyen, kayıt stüdyosuna geri döndü.









Cyrus, 99.9 milyon takipçili Instagram hesabından, “Kendimi aşırı yaratıcı hissediyorum. Teşekkürler yeniay” diye yazdı. Yeni albüm sinyalini alan hayranlar heyecanlanırken, Cyrus’ın şarkı sözleri, özellikle internet dünyasında şimdiden merak konusu oldu.