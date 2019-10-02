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02.10.2019 - 07:50 |

Çoluk çocuk galada!

Angelina Jolie, başrollerinden birini üstlendiği ‘Maleficent: Mistress Of Evil’in (Malefiz: Kötülüğün Gücü) Los Angeles’taki galasına çocuklarıyla katıldı.

Çoluk çocuk galada!

Angelina Jolie, başrollerinden birini üstlendiği ‘Maleficent: Mistress Of Evil’in (Malefiz: Kötülüğün Gücü) Los Angeles’taki galasına çocuklarıyla katıldı. Etkinlikte, Pax, Shiloh, Zahara, Vivienne ve Knox kırmızı halıya çıkarken, en büyük kardeşleri Maddox ise üniversite eğitimi için Güney Kore’de olduğundan onlara eşlik edemedi. Yönetmenliğini Joachim Ronning’in üstlendiği film, 18 Ekim’de vizyona girecek.

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