Contaları yakacağız

İşte Özay Şendir'in kaleme aldığı yazının o bölümü:



Hanife Gürdal diye bir hanım var

hayatımızda...

Kimileri kapanma kimileri başını açma kararı veriyor ya, bir süre önce başını açmış.

Sonra pozlarını beğenmeyip, “Çok açıldın” diyenler olmuş, o da havuzun içinde çektirdiği bir fotoğrafla yanıt vermiş bu duruma. Baktım bir sürü internet sitesinde haberi var bu hanımefendinin. Hepsinin başına da ‘Fenomen gelin adayı’ sıfatı ve benzerlerini eklemişler. İki sezondur evlilik programı yok Türkiye’de ama Hanife diye bir gelin adayı halen her yerde haber!

Mankendir, eşssiz bir fiziğe vardır; sporcudur, başarıları ya da sansasyonları vardır; sosyete dediğimiz camiaya mensuptur, dağıtmıştır, tüm bunların hepsi haber olur anlarım, en azından anlamaya çalışırım.

Sporcu olur kısmını yazdım ama içime sinmedi aslında. Japonya’daki Tsugaru Boğazı’nı yüzerek geçti Emre Erdoğan, tek satır haber bile olamadı...

Bilim insanı olur buluşlar yapar haber olur demedim, biliyorum olmaz.

Her neyse, tüm bunlar olmadığı halde Hanife ve diğer sabun köpüğü televizyon şöhretleri neden bu kadar çok gündemimizdeler acaba?

Geçenlerde müzik piyasasında basamakları çıkmaya çalışan genç bir şarkıcıyla tanıştım, keman çalıyor, şarkıları da dinlenir parçalar... Yıllar önce, televizyonda katıldığı bir yarışma programından kendisini hatırlayabileceğimi söyledi yanındaki arkadaşı. Boş boş baktım yüzüne, benim şaşkınlığıma da, cümleyi kuran arkadaş şaşırdı.

Sonuç mu, bu kadar ismi, bu kadar hayatı, aklımızda tutmaya çalışırken günün birinde yakacağız tüm contalarımızı! Bize de yazık, bu sabun köpüğü şöhreti sürdürmek için çaba gösterenlere de...



