Coşkun Sabah: Genç kuşak beni tanımıyor

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Coşkun Sabah, şarkıları ile konukları hem hüzünlendirip hem coşturdu. Ünlü sanatçıya konserin sonuna doğru gelirken bir buket çiçek, Çaycuma’nın temsili olan yoğurtçu kadın heykeli ve Çaycumalı Şair Mehmet Paşakahyaoğlu'nun şiir kitabını hediye edildi.

Çaycumalılara "Özlemek güzeldir" diyerek seslenen Coşkun Sabah, “3-5 yıl sonra tekrar gelmek isterim. Ama biraz birbirimizi özleyelim. Üzülmüyorum ama bizim kuşak beni biliyor ama 18-20’li yaşlardaki genç kuşak beni tanımıyor, bilmiyor. Hayatında Coşkun Sabah ismini duymamış. Bu onların ayıbı olmuyor bence medyanın ayıbı. Türkiye’ye, bu yüce halka yaklaşık 80 tane beste, 16 tane hit şarkı yaptım. Bunu da ulaştıracak olan yazılı, görsel medya, televizyon çok önemli. Dediğim gibi üzülmüyorum ama içim burkuluyor" sözleriyle duygularını dile getirdi.



Yoğun istek üzerine ‘Anılar’ adlı parçasını sevenlerine birkaç kez okuyan sanatçı, 'Bir Garip Yolcuyum' ile izleyicilerine el sallayarak veda etti.





