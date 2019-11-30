30.11.2019 - 11:42 |
Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar
Kanal D’nin; Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', dün akşam yayınlanan bölümü ile zirvede yer aldı.
'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde; 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen yapım, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.