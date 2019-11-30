MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar
30.11.2019 - 11:42 |

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Kanal D’nin; Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', dün akşam yayınlanan bölümü ile zirvede yer aldı.

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde; 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen yapım, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

30 Kasım 2019 Magazin Bülteni30 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Keşke boşanmalar olmasa'

'Keşke boşanmalar olmasa'

Rıza Kocaoğlu, Cihangir'den taşındı

Rıza Kocaoğlu, Cihangir'den taşındı

Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi!

Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi!

'Artık bizi el ele çekemezsiniz'

'Artık bizi el ele çekemezsiniz'

Sıradaki Haber