Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde; 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen yapım, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.