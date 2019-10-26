Cumhuriyet coşkusu!

Lazzoni Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe, TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve sosyal komite üyeleri ev sahipliği yaptı. Konukları kapıda karşılayan vakıf üyeleri, tüm misafirlere özel tasarlanan ay yıldızlı rozetlerden taktı.





Betül Demir



Organizasyona; Türkan Sabancı, İsmail Küçükkaya, Zafer Kozanoğlu, Canan İmer, Serap Sarı, Meltem Demir, Aslı Hünel ve Betül Demir’in de aralarında bulunduğu, çok sayıda isim katıldı. ‘10. Yıl Marşı’ eşliğinde, Türk bayraklarının dalgalandığı davet, büyük bir coşkuya sahne oldu. Kutlamada; Açelya Elmas ve Cenk Yüksel, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirirken, Betül Demir ve Aslı Hünel de konukları kırmayarak, ikişer parça söyledi.





Naz Kamaşak, Elif Girgin





Narin Akçelik







Hülya Zaimoğlu





Gül Ergi





Davetten elde edilen gelirle, Türk Böbrek Vakfı’nın Soma’da yaptırdığı okulun çevre düzenlemesi için kullanılacağı anonsu üzerine, Gül Ergi’nin açık artırmaya çıkardığı yüzüğü, Türkan Sabancı 10 bin TL’ye satın aldı.