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26.10.2019 - 07:50 |

Cumhuriyet coşkusu!

Türk Böbrek Vakfı (TBV); 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, özel bir davetle kutladı.

Cumhuriyet coşkusu!

Lazzoni Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe, TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve sosyal komite üyeleri ev sahipliği yaptı. Konukları kapıda karşılayan vakıf üyeleri, tüm misafirlere özel tasarlanan ay yıldızlı rozetlerden taktı.

Cumhuriyet coşkusu

Betül Demir

Organizasyona; Türkan Sabancı, İsmail Küçükkaya, Zafer Kozanoğlu, Canan İmer, Serap Sarı, Meltem Demir, Aslı Hünel ve Betül Demir’in de aralarında bulunduğu, çok sayıda isim katıldı. ‘10. Yıl Marşı’ eşliğinde, Türk bayraklarının dalgalandığı davet, büyük bir coşkuya sahne oldu. Kutlamada; Açelya Elmas ve Cenk Yüksel, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirirken, Betül Demir ve Aslı Hünel de konukları kırmayarak, ikişer parça söyledi.

Cumhuriyet coşkusu

Naz Kamaşak, Elif Girgin

Cumhuriyet coşkusu

Narin Akçelik

Cumhuriyet coşkusu


Hülya Zaimoğlu

Cumhuriyet coşkusu

Gül Ergi

Cumhuriyet coşkusu

Davetten elde edilen gelirle, Türk Böbrek Vakfı’nın Soma’da yaptırdığı okulun çevre düzenlemesi için kullanılacağı anonsu üzerine, Gül Ergi’nin açık artırmaya çıkardığı yüzüğü, Türkan Sabancı 10 bin TL’ye satın aldı.

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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