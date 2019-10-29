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29.10.2019 - 07:50 |

Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetimizin 96’ncı yılı kutlamaları, özel yayınlarla izleyiciyle buluşacak.

Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetimizin 96’ncı yılı kutlamaları, özel yayınlarla izleyiciyle buluşacak. CNN TÜRK, bayram coşkusunu ‘Yaşasın Cumhuriyet’le gün boyu ekrana getirecek. Teve2’de ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Kelime Oyunu’nda, ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncuları yarışacak. Kanal D, ilk Türk pilot Vecihi Hürkuş’un hayatının anlatıldığı ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ filmini izleyiciyle buluşturacak. TRT ise, Anıtkabir’den canlı yayın yapacak.

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