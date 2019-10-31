Cumhuriyet coşkusu

Şarkıcılar, 96’ncısı kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’nin farklı şehirlerinde konser verdi. Ataşehir Watergarden’da sahne alan Mustafa Sandal, “Özel bir şov hazırlamamıza gerek yok. Olayın kendisi, tarihin en büyük gösterisi zaten... Türkiye Cumhuriyeti dünya çapında bir şov yaptı” dedi. Ankara Anıtpark’ta 100 bin kişinin karşısına çıkan Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz ise bir ara Türk bayrağını sırtına alarak, parçalarını seslendirdi.