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24.10.2019 - 13:47 |

Cüneyt Arkın ile oğlu aynı sahnede

Müjdat Gezen, 'Pera Müzikali' ile Avrupa Yakası’nın geçmişten günümüze eğlence hayatını tiyatro sahnesine taşıyor.

Cüneyt Arkın ile oğlu aynı sahnede

Ünlü tiyatrocunun yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı müzikal, usta sanatçı Cüneyt Arkın ile oğlu Kaan Cüreklibatır’ı aynı sahnede buluşturacak.

Oya Başar ve merhum sanatçı Levent Kırca’nın kızları Ayşe Kırca’nın da rol aldığı 'Pera Müzikali', yeni sezonda TİM Show Center’da sahnelenecek.

Müzikalin tanıtımı için dün bir basın toplantısı düzenleyen Müjdat Gezen, “Şu zamana kadar yapılmış en kalabalık müzikal. 117 kişiyle oynanan, profesyoneller ve amatörlerle yoğurulmuş zor bir iş. Çok heyecanlıyım” dedi. (Hürriyet)

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