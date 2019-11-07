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07.11.2019 - 17:46 |

Cüneyt Arkın'dan Emre Özmen'e tam puan

'Yavuz Sultan Selim' karakteri ile 'En İyi Dönem Oyuncusu' ödülünü alan Emre Özmen'e, bir övgü de usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan geldi.

Cüneyt Arkın'dan Emre Özmen'e tam puan

'Pera Müzikali'nde Emre Özmen ile birlikte rol alan Türk sinemasının duayen isimlerinden Cüneyt Arkın, genç oyucuya tam puan verdi.

Cüneyt Arkın, “Emre son zamanlarda rastladığım en disiplinli, çalışkan ve rolünün hakkını veren genç bir oyuncu. Henüz yolun başında olmasına rağmen, göstermiş olduğu bu başarılı performans gelecek günlerde yıldızının parlak olacağına işaret ediyor" dedi.

Cüneyt Arkından Emre Özmene tam puan

    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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