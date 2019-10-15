Sonbahar, gezmek ve Anadolu’yu keşfetmek için en ideal zaman... Dolayısıyla Mahşerin Yedi Kilisesi rotasında yer alan son iki şehri de sonbahar bitmeden yazalım ki, isteyenler programlarını yapabilsinler dedim.

Bu hafta Aziz Yuhanna’nın yedi mektubundan altıncısının adresi Philadelphia’yı ya da bugünkü adıyla Alaşehir’i, haftaya da sonuncusu Laodikya’yı konuk edeceğiz bu satırlara... Böylece yedi kiliseler diye bilinen programda yer alan tüm antik yerleşimler tamamlanmış olacak.

İsim anlamı nedir?

Philadelphia, Türkçe’ye çevrildiğinde ‘kardeş sevgisi’ demek... “Neden bu isim verilmiş?” derseniz, hikayesi 2’nci yüzyılda hüküm sürmüş olan Bergama Kralı II. Attalos’a kadar gidiyor. Denir ki bu Attalos kendisinden önceki kral ağabeyi Eumenes’e derin sevgisinden dolayı, kardeşini seven anlamına gelen ‘Philadelphus’ lakabıyla bilinirmiş.

Rivayete göre Bergama Kralı Eumenes II, Roma’dan dönerken konvoy saldırıya uğrar ve öldüğü haberi gelir. Attalos II ağabeyinin yerine tahta çıkar ve onun eşi Stratonice ile evlenir. Amma velakin bir süre sonra ağabey Eumenes geri döner, hem de sapasağlam! Bunun üzerine Attalos II, Stratonice ve tahtı Eumenes’e geri verir. İki kardeş krallığı beraberce yönetmeye başlar. Üç vakit sonra Roma, Attalos’u kardeşine ihanet edip, Roma’yı desteklemesi için ikna etmeye çalışır. Attolos reddeder doğal olarak ve kardeşine olan sadakati, sevgisi de kulaktan kulağa yayılır. Aradan iki sene geçer Eumenes II bu kez gerçekten ölür. Attalos II bir kez daha Stratonice ile evlenir ve tekrar Bergama Kralı olur.

Daha sonra Lidya’da kurduğu şehre ağabeyine olan sevgisine istinaden Philadelphia adını verir.

Hikayesi kısaca böyle...

Philadelphia’ya Mektup

Mahşerin yedi kilisesine yazılan mektuplardan altıncının adresi Philadelphia...

“Philadelphia’daki topluluğun meleğine yaz.

Kutsal ve gerçek olan, Davut’un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor: ‘Senin yaptıklarını biliyorum. İşte senin önüne, kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum, yine de sözüme uydun ve adımı inkâr etmedin.

Bak, Şeytan’ın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip senin ayaklarına kapanacak ve benim seni sevdiğimi

anlayacaklar.

Sözüme uyarak sabırla dayandığın için, yeryüzünde yaşayanları denemek üzere, bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni

esirgeyeceğim.’

Tez geliyorum! Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl.

Galip geleni Tanrı’mın tapınağında bir sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrı’mın adını, Tanrı’ma ait kentin,

yani gökten, Tanrı’nın yanından inen yeni Kudüs’ün adını ve benim yeni adımı yazacağım.

Kulağı olan, Ruh’un topluluklara ne dediğini işitsin.”

Ne yiyelim, ne içelim?

İlk akla gelen, Alaşehir kapaması... Tahinli pide, saç kavurma, kesik pide, kağıt kebabı, yaprak sarma ve odun ekmeği de diğerleri... Bu arada ilçede, gitmişken neredeyse her köşe başında satılan simit-turşu ikilisini denemeden dönmeyin.

Alaşehir’de nereleri gezelim?

Philadelphia’nın akropolünün olduğu kabul edilen Toptepe’de, bugün o dönemden kalma 2.5 metre kalınlığında sekiz metre yüksekliğinde surlar ve üzerindeki Kiremişli, Kirmastı, Elhizar ve Dombaykapı olmak üzere dört kapının yanı sıra, MS 6’ncı yüzyıla tarihlenen Aziz Yuhanna Kilisesi görülebilir.

Kiliseden günümüze ulaşan duvar ve temel kalıntılarıyla, kesme taştan üç payenin boyutlarına bakıldığında, yapıldığı yıllarda görkemli olduğu hemen fark edilmekte. Toptepe’ye çıkan yol üzerindeki MÖ 1’inci yüzyıl, Erken Roma Dönemi’ne ait tiyatroysa, henüz tamamıyla kazılmamış. Tapınaktan birkaç sütun ve mermer blok dışında geriye kalan bir şey yok ne yazık ki...

Şeyh Sinan Türbesi, Kurşunlu Han, Kadı Şeyh Türbesi, Pazar Camii, Yağhane Camii, Güdük Minare Camii, Yıldırım Bayezid Camii ve Şeyh Sinan Camii’ni de Alaşehir’i de gezilecek yerler listenize ekleyin. Unutmadan bir de romatizma, cilt hastalıkları, zihin ve beden yorgunluklarına iyi geldiği kabul edilen Sarıkız Ilıcaları var, görülmesi gereken...