2019’u birkaç saat sonra uğurlayıp, 2020’ye “Merhaba” diyeceğiz. Yılbaşı denince aklıma, çocukluğumun günleri geliyor önce... Evlerde farklı bir telaş olur, ‘alınacaklar listesi’ yapılır, sonra da alışverişe çıkılırdı o yıllarda... İç pilavıyla tavuk, yılbaşının olmazsa olmazlarının başındaydı. Kuruyemiş, tombala, içecekler ve de Barbaros Bulvarı üzerindeki eski Beşiktaş Postanesi önünde kurulan onlarca tebrik kartı tezgahını da unutmamak lazım. Onlarca kart seçilir, akşamları yazılır, pullanır ve tekrar postanenin yolu tutulurdu.

Televizyonun hayatımıza girmesiyle, yılbaşı kutlamaları akraba ya da arkadaşların da katılmasıyla evlerde televizyon başında kutlanır oldu. Herkesin aklında iki soru olurdu genelde: ‘Bu yıl yılbaşında acaba kar yağacak mı?’ ve ‘Acaba tek kanal olan televizyona dansöz çıkacak mı?’ Halit Kıvanç’ın ev sahipliği yaptığı yılbaşı programlarında kimler yoktu ki! Zeki Müren, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Seyyal Taner ve daha pek çoğu... Ama iki kişi vardı ki onlarsız yılbaşı düşünülemezdi, danslarıyla Nesrin Topkapı, kantolarıyla Nurhan Damcıoğlu, Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın skeçleriyle süslenmiş yılbaşı gecesi özel programının en heyecanlı dakikalarıysa kesinlikle Milli Piyango büyük çekilişinin canlı yayınıydı. Tüm aile pür dikkat sayıları takip eder, amorti yakalayanlar büyük ikramiye kazanmış gibi sevinirdi.

O mütevazı eğlenceler, bugün yerini çılgın yılbaşı kutlamalarına ve rüya gibi programlara bıraktı. Çocukluğumuzun tek kanal televizyonu karşısında ya da sobanın çevresinde kutlanan yılbaşılar yetmez oldu, aynı gün içinde birkaç kez kutlama derdine düştük.

Yılbaşı birkaç kez kutlamak mümkün mü?

Kesinlikle! 2020’ye ilk adım atacak yerler Türkiye’den tam 10 saat önce Güney Pasifik’te Samoa’nın Apia Adası’yla Tonga’nın Nuku‘alofa Adaları... Onları iki saat sonra Doğu Asya kıyıları izleyecek. Avrupa ülkeleri bizden üç saat sonra yeni yıla “Merhaba” derken, kutlamalar için Havana’nın altı, New York’unsa yedi saat daha beklemesi gerekiyor. Los Angeles’a sıra geldiğindeyse Türkiye’de çoktan öğle yemeği hazırlıkları başlamış olacak. Son kutlamalarsa İstanbul’dan tam 13 saat sonra Honolulu, 14 saat sonra Amerikan Samoa’sındaki Pago Pago ile 15 saat sonra Bakeri Adaları’nda...

Özetle Pasifik’teki ilk kutlamayla Amerika’nın batısındaki son kutlama arasında tam 26 saat var.

Concorde’la başladı

İlk kez British Airways ve Air France’in Concorde ile düzenlediği özel yılbaşı gezileriyle başladı o geceyi birkaç kez kutlamak. Paris’te yeni yıla giren konuklar hemen sonrasında Concorde’a atlayıp, kanat açar ve New York’ta ikinci kez kutlarlardı yeni yılı. O yıllarda sadece uçak biletinin 15 bin DM (Deutsche Mark) yani 8 bin euro’dan başladığını, partilerin uçuş dahil fiyatlarının 130 bin DM yani 70 bin euro civarında olduğu da ekleyelim. Concorde uçuşlarının yasaklanmasıyla, yılbaşı kutlamalarını aynı gün içinde farklı coğrafyalarda kutlamak isteyenlere farklı programlar sunulmaya başlandı.

Yeni Zelanda ve Tahiti

Önce Auckland’daki yılbaşı partisinde kurtlarınızı döker, kısa bir uyku sonrası, beş saat uzaklıktaki Tahiti’nin başkenti Papeete’ye giden bir uçağa atlayıp, 31 Aralık’a dönüş yapar, ikinci yılbaşı partisinde eğlenceye devam edersiniz.

Finlandiya-İsveç

“O kadar uzağa gidemem” diyenleri Finlandiya-İsveç sınırındaki Haparanda-Tornio kasabaları bekliyor. Finlandiya komşusu İsveç’ten bir saat ileride olduğu için, ikinci yılbaşı partisi için tek yapmanız gereken köprüyü geçmek.

Apia-Pago Pago

Ya da bir çılgınlık yapıp, yeni yıla Bağımsız Samoa Devleti’nin en büyük şehri ve başkenti olan Apia’da girer, yeni yıl partisi sonrası iyi bir uyku çeker dinlenirsiniz. Sonrasında ise feribotla sekiz saatlik bir yolculuk sonrası sadece 125 km. uzaklıktaki Amerikan Samoa’sının başkenti Pago Pago’ya geçer ve tam 26 saat sonra bir kez daha yeni yıla “Merhaba” diyebilirsiniz.

Sidney ve Honolulu

Sidney’de yeni yıla ilk adımı atar, sonrasında dokuz saatlik bir uçuşu takiben varacağınız Hawaii’de ilk kutlamadan tam 21 saat sonra yerel danslar eşliğinde, ikinci kez yeni yıla “Merhaba” diyebilirsiniz.

Tüm okuyucularımın ve yazılarımın onlara ulaşmasını sağlayan Milliyet’teki gizli kahramanların yeni yılını kutlar, 2020’in sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini temenni ederim.