Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya’dan önde gelen galeriler, modern ve çağdaş sanatın ustalarının yanı sıra yeni nesil sanatçılarında katılacağı bu muhteşem şov, 3-8 Aralık tarihleri arasında Miami Beach Convention Center’da...

200’ün üzerinde dünyanın önde gelen uluslararası modern ve çağdaş sanat galerisinin 4 binden fazla sanatçının resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf, film, video ve dijital sanat da dahil olmak üzere, eserlerinin sergileneceği şovda ziyaretçiler, genç sanatçıların üretimlerinden başyapıtlara kadar çeşitli eserler bulabilirler.

3-5 Aralık tarihleri arası sadece davetlilere açık olacak şov, 5-8 Aralık tarihleri arasındaysa halkı ağırlayacak. Günübirlik biletler 65, tüm günleri kapsayan biletlerse 145 dolar. Üniversite öğrencileriyle, 62 yaş üzeri ziyaretçilerse 45 dolar.

www.artbasel.com

Avrupa’nın en iyi Noel Pazarı

Noel vakti Avrupa’nın her şehrinde bir Noel Pazarı var. Ama Tallinn’deki pazarın Avrupa’nın ilk Noel ağacı süslemesinin yapıldığı yer olduğu iddia ediliyor. Rivayete göre bu ağaç, 1441 yılından beri süslenmekteymiş. Gecenin 18 saat sürdüğü yılın bu en karanlık zamanında Town Hall Meydanı Noel Pazarı’yla beraber ışıl ışıl olacak. Unutmadan ‘Avrupa’nın En İyi Noel Pazarı’ unvanı, bu yıl Tallinn’de!

www.christmasmarket.ee

New York’un yılbaşı ağaçları

Her yıl iki harika ağaç ışıklandırma töreni var New York’ta. Biri Lincoln Center’da diğeri ise Bryant Park’ta. Winter Eve adıyla tanınan Lincoln Park’taki şenlik, 2000 yılından bu yana yapılıyor. Columbus Circle’daki The Shops’tan 70’inci Cadde’ye kadar Broadway’de müzik, dans, yeme-içme seçenekleriyle her yıl 10 binlerce kişiyi toplayan şenlik dün yapıldı. Bryant Park’takiyse, perşembe günü yani 5 Aralık’ta. New York’taysanız kaçırmayın! Bir de New York’ta Noel döneminde buz pateni geleneği var unutulmaması gereken. İster tecrübeli, ister acemi olun Central Park’taki Wollman Rink’e bir uğrayın. 30 Aralık’a kadar her gün gece 23.00’e kadar açık. www.wollmanskatingrink.com/bryantpark.org

Kraliyet Botanik Bahçeleri

Noel döneminde ışıklarla donatılan Londra’daki Kraliyet Botanik Bahçeleri’nde gün batımından itibaren inanılmaz bir görsel şölen başlıyor. Bu yıl da 1 milyondan fazla ışıkla süslenen bahçelerde kilometrelerce ışık şelalesinden, aydınlatılmış ağaçlara ve projeksiyon gösterilerine kadar pek çok etkinlik müzik eşliğinde ziyaretçileri bekliyor. Restorasyonu yeni tamamlanan Victoria döneminden kalma cam köşk Temperate House’un bu yılın yıldızı olacağı söyleniyor. Laser Garden ve Fire Garden adı verilen iki bahçede ışıkların altında gezerken, sıcak çikolatanızı yudumlayabilirsiniz. Son tarih 5 Ocak 2020...

www.kew.org/kew-gardens/whats-on/christmas

Kaçırılmayacak bir festival

Dünyanın en havalı müzik festivallerinden biri haline gelen Magnetic Fields, bu yıl 13-15 Aralık tarihleri arasında Alsisar’da... Delhi’den altı, Jaipur’dan dört saat uzaklıktaki Alsisar’a en rahat ulaşımsa, tren. An itibarıyla günlük giriş, tek kişilik çadır konaklama ve saray odalarını içeren tüm paketler satıldı. 2-3-4 ve 6 kişilik klasik çadır konaklamalı paketlerdeyse hâlâ yer var. İki kişilik klasik çadır konaklamalı paketin fiyatı, iki kişi için toplam 34 bin 950 Rupi yani yaklaşık 3 bin TL. Fiyata, iki festival bileti, üç gece ortak duş ve tuvalet kullanımlı çadırda konaklama dahil. www.magneticfields.in

Tarih kokan Sagalassos Sergisi

Geçtiğimiz hafta Sagalossos’u listenize alın demiş, kısaca yazmıştım. Detaylı bir Sagalossos yazısıysa yolda... Üç vakte Seyyah-ı Alem’e konuk edeceğiz bu güzel kenti. Ama öncesinde mutlaka zaman ayırıp, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’ndaki binasında 27 Kasım’da başlayan ‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’ sergisine uğrayın. Sizi kapıda İmparator Marcus Aurelius karşılayacak.

Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eserin yer aldığı sergiyi, hafta içi 10.00-18.45, cumartesileri 11.00-18.45, pazar günleriyse 13.00-18.45 arası ücretsiz gezebilirsiniz.

sanat.ykykultur.com.tr