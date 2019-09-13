'Çuval giysem de yakıştırırım!'

Kıyafetin önünde İngilizce yazan ‘Hayat sıkıcı kıyafetler giymek için çok kısa’, arkasında ise ‘Herkes baksın dalgasına’ yazıları için Yonca Evcimik, "Hayatım boyunca hep istediğimi giydim. Gördüğünüz gibi çuval giysem kendime yakıştırıyorum" dedi.

