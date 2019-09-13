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HaberlerCadde'Çuval giysem de yakıştırırım!'
13.09.2019 - 08:13 |

'Çuval giysem de yakıştırırım!'

Geçtiğimiz günlerde Anadolu yakasında açılan ve sanat danışmanlığını Yonca Evcimik’in yaptığı ‘Kalamış Performans Sahnesi’nde renkli bir gala gerçekleşti. Geceye Neslihan Doğan imzalı çuvaldan yapılmış tasarım bir elbiseyle katılan Evcimik’in elbisesinin üzerindeki yazılar dikkat çekti.

'Çuval giysem de yakıştırırım!'

Kıyafetin önünde İngilizce yazan ‘Hayat sıkıcı kıyafetler giymek için çok kısa’, arkasında ise ‘Herkes baksın dalgasına’ yazıları için Yonca Evcimik, "Hayatım boyunca hep istediğimi giydim. Gördüğünüz gibi çuval giysem kendime yakıştırıyorum" dedi.

Çuval giysem de yakıştırırım

Çuval giysem de yakıştırırım

12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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