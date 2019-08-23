23.08.2019 - 07:50
‘Daha önce konuşulmadı!’
İrem Sak, son dönemde Instagram’da paylaştığı dekolteli fotoğraflarına açıklık getirdi.
Oyuncu, “Galiba beni hiç böyle görmedikleri için çok konuşuldu.
Bundan önce daha dekolteli karelerimi paylaştım ama kimse bir şey demedi.. Skeçlerde hep peruklu halimi görüyorlardı” dedi. SEÇKİN
ŞENVARDAR
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.