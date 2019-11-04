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04.11.2019 - 07:50 |

Dalgalar bizden yanaydı

İstanbul Boğazı, 2 Kasım’da Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’ına Demirören Medya Sponsorluğunda ev sahipliği yaptı.

Dalgalar bizden yanaydı

İstanbul Boğazı, 2 Kasım’da Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’ına Demirören Medya Sponsorluğunda ev sahipliği yaptı. Yarış sonrası Kalamış Marina’da düzenlenen ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kazanan takımda eşi Emir İçgören’le yer alan oyuncu Zeynep Beşerler mutluluğunu, “Rüzgarı iyi değerlendirdik ve gemilerin dalgaları da bizden yana olup sürükleyince, kazandık. Çok mutluyum” diyerek dile getirdi.

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