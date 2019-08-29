‘Dali’nin Kadınları’na Kıbrıs’ta büyük ilgi

Başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın paylaştığı projenin oyuncuları, yavru vatanda gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Erdi Işık’ın kaleme aldığı, Ali Düşenkalkar’ın yönetmenliğini yaptığı, Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyun, ekim ayında İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.