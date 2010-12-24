STAR TV'nin evlilik programı Zuhal Topal'la İzdivaç'a dün Melike Hanım'a talip olan Yılmaz Bey'in açıklamaları damgasını vurdu.

Melike Hanım'ın yengesine ulaşarak ona talip olmaya çalışan Yılmaz Bey stüdyodakilerin tepkisini çekerken Zuhal Topal'ın Yılmaz Bey ile ilgili bildiklerini açıklaması izleyicileri güldürdü."Ben bu programın bel kemiğiyim, bizler olmasak bu program olmaz, istersem ben burayı bir günde çökertirim" diyen Yılmaz Bey'e sert çıkan Zuhal Topal, damat adayını kovmaktan beter etti.

Sert tavırlara dayanamayan damat adayı Yılmaz Bey ise çareyi stüdyoyu terk etmekte buldu..