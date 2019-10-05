05.10.2019 - 13:49 |
Rami Malek: Daniel Craig beni çekip öptü
Çekimleri süren son 'James Bond' filminde başrol '007'yi oynayan Daniel Craig'in (51) düşmanını Oscar ödüllü Rami Malek (38) canlandırıyor.
Rami Malek, katıldığı son programda Daniel Craig ile çalışmanın nasıl olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Karmaşık bir sahne vardı. Onun provasmnda bir yandan da beyin fırtınası yapıyorduk. Saatler süren sohbet sırasında Craig, bir anda beni kendine çekip öptü."
Bu açıklama ile sunucuları şaşkına çeviren Malek, "Benim için zor bir deneyimdi" dedi.