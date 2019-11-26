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26.11.2019 - 12:45 |

Danilo Şef'ten 'MasterChef Türkiye' açıklaması

TV8'de yayınlanan 'Masterchef Türkiye' programında jürilik yapan İtalyan şef ve oyuncu Danilo Zanna, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Danilo Şef'ten 'MasterChef Türkiye' açıklaması

Markalar Sokağı'nda aracını vale noktasından teslim alırken görüntülenen Danilo Zanna, aracı gelene kadar görevli personel ve muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Programın çok iyi gittiğini ve tepkilerin çok mutlu ettiğini söyleyen Dailo şef, "Şimdi de çekime gidiyorum. Geç kalmadan yetişmem lazım" dedi.

Türkçesi ve sempatik tavırları ile güldüren Danilo Zanna, "Kolay gelsin diyerek" aracına bindi.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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