‘Dans, herkes içindir’

Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi bir araya getiren Sutra, dokuz yıl sonra yeniden İstanbul’a geliyor. Koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Polonyalı besteci Szymon Brzóska’nın imzasını taşıyan müzikleriyle dikkat çeken grup, Zorlu PSM ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı iş birliğiyle 16 ve 17 Eylül’de Zorlu PSM’de dansseverlerle buluşacak. Şovun ödüllü sahip Fas asıllı Belçikalı koreografı Cherkaoui, CADDE’nin sorularını yanıtladı.

Sutra, 32 ülkede, 190 bini aşkın seyirciye ulaştı. Savaş sanatını şovun koreografisiyle birleştirme fikri nasıl ortaya çıktı?

Sanırım bu fikir, ben henüz çocukken oluşmaya başladı. Bruce Lee’nin çok büyük bir hayranıydım. Ve tabii ki buna bağlı olarak dövüş sanatlarıyla ilgili her şeyin de… Güçlenmek için o antrenmanları yapıyorsunuz. Kuvvet bulduğunuzda da kendi içinize dönebiliyor ya da evrenle iletişime geçebiliyorsunuz. Bu da beni etkileyen inanılmaz bir disiplin örneği…

Şovun müzikleri canlı yapılıyor. Müziklerin ardındaki düşünce nedir?

Brzoska, melodiden ve duygudan korkmuyor. Onun müziğine çarpıldım. Besteleri sanki bir film müziği gibi, hikaye anlatıyor, duygu seli yaşatıyor. Bu çok güçlü bir iletişim aracı...

Sutra geçtiğimiz sezon 10’uncu yılını kutladı. O günden bugüne ne gibi değişiklikler oldu?

Bu şovu yaratan keşişlerle şu an performans gösterenlerin arasında aktarım olduğunu düşünüyorum. Tapınaktayken bilgi alışverişi yapıyorlar. Elbette manevi bir yönümüz var ama sahnede çok da büyük enerji söz konusu... İlk başladığımızda her şey yepyeni ve tazeydi, şimdilerdeye daha net. Önceden keşişler tam anlamıyla bana bağlıydı, şimdi daha istikrarlı ve köklü

bir hale geldi. Bu iyi bir şey...

Genç dansçılara ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Denemeye ve keşfetmeye devam edin. Hata yapmaktan korkmayın! Birbirinizden de öğreneceğiniz çok şey var. Dansın herkes için olduğunu düşünüyorum. Onu, her türlü kimliğin ve benliğin ötesinde insanları birbirine bağlayan bir çeşit iletişim aracı olarak görüyorum. Bana göre bir çeşit dil. Kendinizi keşfetme ve yansıtma, ayrıca dünyayı da nasıl gördüğünüzü ifade etme biçimi…

‘Değişken mimari yaratıyoruz’

“Sutra yalnızlık, iletişim içinde olma arzusunu, bir toplumun dışında olmayı, manipülasyon ve ayrıca barış hakkında anlatım yapıyor. 21 ahşap kutuyla da sürekli değişken mimari yaratıyoruz. Gormley, her keşişe yer kazandırmak istedi. Bir araya getirdiğiniz de duvar ya da şehir yaratabilirsiniz. Bloklar ve keşişler tıpkı evini sırtında taşıyan kaplumbağalar gibi...”

‘İstanbul için sabırsızlanıyorum’

“İstanbul, çok farklı elementleri bünyesine barındıran bir şehir. Derin maneviyat duygusu, şehrin bir puzzle’a benzeyen karışıklığıyla bağlantılı. Her bir element birbirinden çok farklı ve ayrı gibi görünse de, bir araya geldiklerinde anlayamadığım bir şekilde İstanbul’u oluşturuyor. İnanılmaz çeşitlilik var. Bir nevi geçmiş, şimdi ve geleceğin şehri... İstanbul’u gerçekten seviyorum ve yeniden geleceğim için sabırsızlanıyorum. Daha önce birkaç kez müzik hakkında inceleme yapmak için orada bulunmuştum. Bunların arasında ilahi melodiler de Roman havaları da vardı.”