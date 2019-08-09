Gazetecilerle ayak üzeri sohbet eden Cansu Tosun, yeni birkaç proje teklifinin olduğunu ama şimdilik sürpriz olarak kalmasını istediğini söyledi.

Dünyaca ünlü yönetmen Luc Besson;un yönetmenliğini yaptığı 'Anna' filmindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu, "İyi bir projede dansçı bir kızı oynamayı çok istiyorum, tiyatro ile ilgileniyorum bu aralar, bakalım kısmet" dedi.