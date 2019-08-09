09.08.2019 - 16:06
'Dansçı bir kızı oynamayı çok istiyorum'
Oyuncu Cansu Tosun, Kanyon Alışveriş Merkezi'nde dizüstü bilgisayarına format attırırken objektiflere yansıdı.
Gazetecilerle ayak üzeri sohbet eden Cansu Tosun, yeni birkaç proje teklifinin olduğunu ama şimdilik sürpriz olarak kalmasını istediğini söyledi.
Dünyaca ünlü yönetmen Luc Besson;un yönetmenliğini yaptığı 'Anna' filmindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu, "İyi bir projede dansçı bir kızı oynamayı çok istiyorum, tiyatro ile ilgileniyorum bu aralar, bakalım kısmet" dedi.