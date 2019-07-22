22.07.2019 - 08:12
Danslarıyla geceye damga vurdu
Gülşen, geçtiğimiz gece Kartal'da bir mekanda konser verdi. Sevenlerini 'Bangır Bangır' şarkısı ile selamlayan popçu, söylediği şarkılar ve danslarıyla ilgi odağı oldu.
Dillere dolanan şarkılarını seslendirdiği gecede sahne performansıyla da dikkat çeken Gülşen, enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Eski ve yeni albümlerinden 'Bir İhtimal Biliyorum', 'Büyük Hatrın Var', 'Dan Dan' ve 'Kardan Adam' şarkılarını okuyan Gülşen, 'Delikanlım' ve 'Sevgilim Yeminliyim' şarkılarını peş peşe seslendirerek, yakın dostu Yıldız Tilbe'ye selam göndermeyi ihmal etmedi.
Konserinin sonlarına doğru hareketli şarkıları ile ritmi yükselten popçu, "Çok güzel bir geceydi. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın" sözleriyle yaklaşık iki saat süren programını alkışlarla noktaladı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.