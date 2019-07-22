Danslarıyla geceye damga vurdu

Dillere dolanan şarkılarını seslendirdiği gecede sahne performansıyla da dikkat çeken Gülşen, enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Eski ve yeni albümlerinden 'Bir İhtimal Biliyorum', 'Büyük Hatrın Var', 'Dan Dan' ve 'Kardan Adam' şarkılarını okuyan Gülşen, 'Delikanlım' ve 'Sevgilim Yeminliyim' şarkılarını peş peşe seslendirerek, yakın dostu Yıldız Tilbe'ye selam göndermeyi ihmal etmedi.

Konserinin sonlarına doğru hareketli şarkıları ile ritmi yükselten popçu, "Çok güzel bir geceydi. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın" sözleriyle yaklaşık iki saat süren programını alkışlarla noktaladı.