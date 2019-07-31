Dark Horse çalıntıymış

Gerçek ismi Marcus Gray olan Flame, Dark Horse’un kendisinin 2008’de çıkardığı “Joyful Noise” adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı. ABD’nin Los Angeles mahkemesindeki 9 üyeli jüri, şarkının, “Joyful Noise”dan çalıntı olduğu hükmüne vardı. Davanın ceza aşamasına girdiği ve telif hakkı için 34 yaşındaki Perry’e ve şarkının yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine karar verilecek.