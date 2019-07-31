31.07.2019 - 08:48
Dark Horse çalıntıymış
ABD’li pop yıldızı Katy Perry’nin 6 milyondan fazla satan ve Grammy ödülü adayı olan “Dark Horse” şarkısının Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden Flame ait olduğu kesinleşti.
Gerçek ismi Marcus Gray olan Flame, Dark Horse’un kendisinin 2008’de çıkardığı “Joyful Noise” adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı. ABD’nin Los Angeles mahkemesindeki 9 üyeli jüri, şarkının, “Joyful Noise”dan çalıntı olduğu hükmüne vardı. Davanın ceza aşamasına girdiği ve telif hakkı için 34 yaşındaki Perry’e ve şarkının yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine karar verilecek.