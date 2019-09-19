Darülaceze'ye anlamlı bağış

Polat Yağcı öncülüğünde Şişli Darülaceze binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen sanatçılar Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Serdar Ortaç, Deniz Seki, Rafet El Roman ve Murat Dalkılıç, projeye destek olmak için gerekli tüm çabayı kendileri adına yerine getireceklerini söyledi.

Darülaceze'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Polat Yağcı, "Bir sohbet sırasında Darülaceze’nin Arnavutköy’deki yeni yerleşkesinin yapımını öğrendiğimde, Sayın Cumhurbaşkanımız’a, bu yerleşkede sanatçılarımız için de bir yer olup olamayacağını sordum. ‘Tabii ki’ cevabının ardından kendisinin gerekli talimatları vermesiyle ilk adım atıldı. Şimdi bizler üstümüze düşen görev için buradayız. Geçmişten günümüze birçok değerli sanatçımızın maddi imkanlardan dolayı zor zamanlar yaşadıklarına şahit olduk. Sanatçılar için bu tür projeler hep konuşuldu ama 'eyleme dönüşmesi kısmet olmadı' diyelim. Ama artık onlar için bir kompleks var. Arnavutköy’de yapılacak olan olan yeni Darülaceze’de sanatçılar için de bir yaşam merkezi olacak” dedi.

Ünlü yapımcı, “Ben şahsım ve şirketim adına; bu yaz yaptığımız Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde ettiğimiz geliri bu projeye bağışlamaya karar verdim. Bu süreçte, projeyi duyan sanatçılarımız da büyük ilgi gösterdiler. Bu proje herkesin projesi sadece burada olan sanatçıların değil. Sanatçılar, yapımcılar yani tüm sektör taşın altına elini koysun” şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından Darülaceze’deki aşure etkinliğine katılan ünlü isimler, kazanın başına geçerek aşure dağıttı.