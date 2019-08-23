23.08.2019 - 07:50
Dava açtı!
Liam Hemsworth, yedi aylık karısı Miley Cyrus’a ayrılık haberlerinden 11 gün sonra boşanma davası açtı.
Mahkeme dosyasında aktörün öne sürdüğü boşanma gerekçesi olarak, ‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gösterildi. Los Angeles mahkemesine başvuran Hemsworth’ün avukatlığını, Hollywood ünlülerinin boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wasser üstlendi.
26 yaşındaki şarkıcı, İtalya’da tatil yaptığı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmiş, iki taraftan evlilik süresince sadakatsizlik ve kontrol dışı eğlenme, uyuşturucu kullanma suçlamaları gelmişti.
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