28.11.2019 - 07:50 |
Davette buluştular
AlchemLife’ın ürünü PhytoRelief’in lansmanı, moda editörü Mert Aslan’ın ev sahipliğinde, ünlü isimlerin bir araya geldiği davetle gerçekleşti.
AlchemLife’ın ürünü PhytoRelief’in lansmanı, moda editörü Mert Aslan’ın ev sahipliğinde, ünlü isimlerin bir araya geldiği davetle gerçekleşti. Organizasyona, Burcu Esmersoy, Arzum Onan, Azra Akın, Hatice Aslan, Pelin Kaya, Dilara Koçak, Melis Ağazat ve Rüya Büyüktetik gibi isimler katıldı.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?