Davette buluştular

AlchemLife’ın ürünü PhytoRelief’in lansmanı, moda editörü Mert Aslan’ın ev sahipliğinde, ünlü isimlerin bir araya geldiği davetle gerçekleşti. Organizasyona, Burcu Esmersoy, Arzum Onan, Azra Akın, Hatice Aslan, Pelin Kaya, Dilara Koçak, Melis Ağazat ve Rüya Büyüktetik gibi isimler katıldı.