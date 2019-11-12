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12.11.2019 - 07:50 |

‘Dayı’ filmi geliyor

Ufuk Bayraktar’ın cezaevindeyken hikaye danışmanlığını yaptığı, Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından senaryolaştırılan, ‘Dayı: Bir Adamın Hikayesi’ filminin ilk tanıtımı görücüye çıktı.

‘Dayı’ filmi geliyor

Ufuk Bayraktar’ın cezaevindeyken hikaye danışmanlığını yaptığı, Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından senaryolaştırılan, ‘Dayı: Bir Adamın Hikayesi’ filminin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Hikayesi Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara’da geçen projenin çekimleri, nisan ayında başlayacak.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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