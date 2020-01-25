25.01.2020 - 10:02 |
Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam!
Sunucu Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın 'Beni Ağlatma' kitabında kendisiyle aşk yaşadığını iddia etmesine çok sinirlendi. Daha önce ünlü şarkıcıya dava açacağını söyleyen Samyeli, 'Eser Yenenler Show'da da konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı.
"ÖNCE GÜLDÜM, SONRA HİÇ GÜLMEDİM"
"Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye."
"DAVA AÇMAYA MECBUR BIRAKIYORLAR"
"Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım."
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.